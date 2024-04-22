جلسة حوارية في أمانة عمان حول مخرجات منظومة التحديث السياسي

الوكيل الاخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة، إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جرى ترجمتها إلى تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان، اليوم الاثنين في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة والموظفين للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي .

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