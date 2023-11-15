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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 08:29 ص

جمعية الفنادق تنفي وجود نازحين صهاينة في فنادق المملكة

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الوكيل الإخباري- نفى نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية والناطق باسمها، حسين هلالات في بيان صحفي الشائعات المتداولة حول وجود نازحين صهاينة في فنادق العقبة، ووادي رم، والبحر الميت.

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في إطار الجهود المستمرة لتوفير المعلومات الصحيحة وتصحيح الافتراضات، توضح جمعية الفنادق الأردنية أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود نازحين صهاينة في أي من فنادق المملكة. تؤكد الجمعية أن القطاع الفندقي يلتزم بالنزاهة والشفافية في تقديم خدماته، ويعمل بجد لضمان أمان وراحة جميع النزلاء.


وتهيب الجمعية بوسائل الإعلام والمجتمع بالتحلي بالمسؤولية في نقل الأخبار والتحقق من مصداقيتها قبل نشرها، لتجنب تداول المعلومات الغير صحيحة التي قد تخلق سوء فهم وتشويه الواقع.


وفي ختام البيان، أكد حسين هلالات على فخر واعتزاز شعب الأردن بدوره الداعم للقضية الفلسطينية، ووقوفه بقوة خلف قيادته الهاشمية بعميدها جلالة الملك عبدالله الثاني. وأشار إلى التضامن الكامل مع إخواننا في غزة، معبرًا عن دعم الأردن الراسخ وتضامنه اللافت للشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم والعدوان الإسرائيلي الغاشم.


 




 

 


 

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