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الثلاثاء، 04-07-2023 11:05 ص

#جنين وسم يتصدر تفاعل الأردنيين على تويتر

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي 

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تصدر وسما # جنين ، #العملية العسكرية قائمة الأكثر تداولا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" في الأردن ، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال الصهيوني وما قام به من انتهاكات واستباحة لدماء الفلسطينيين جراء العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها منذ فجر الاثنين.

وتفاعل اردنيون بشكل واسع مع احداث جنين  ، بمشاركة مقاطع فيديو وصور تبرز  نضال الشعب الفلسطيني وصموده في الدفاع عن ارضه بوجه الاحتلال ، معبرين بكلمات وعبارات عن دعمهم لنضال الشعب الفلسطيني و رفضهم الشديد لانتهاكات الاحتلال مطالبين بتحرك عربي وعالمي لوقف استنزاف دماء الفلسطينيين    .

وكان قد ارتقى 10 شهداء واصيب 100 فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً لأحدث حصيلة  أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية .

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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