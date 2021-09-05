حداد : شمول 10 محافظات بنشاطات مدارس المزارعين الحقلية



الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، خلال ورشة عمل إطلاق المرحلة الثانية من مشروع محور مدارس المزارعين الحقلية، أن هذه المرحلة ستشمل عشر محافظات في المملكة، ضمن نشاطات مشروع التنمية الاقتصادية والريفية والتشغيل .



والذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالشراكة مع الإرشاد الزراعي.

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