الأربعاء 12-10-2022
الوكيل الاخباري

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

حزن على مواقع التواصل الاردنية اثر وفاة الشاب صهيب الأشقر

رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الامن العام : العثور على جثة شاب متوفياً بمنزله في جرش

التعليم العالي تعلن نتائج الدورة الرابعة للمنح الخارجية - تفاصيل

الضريبة: سحب جوائز "فواتيري" إلكترونيا.. وتدقيق ما يزيد على 90% من الفواتير

الأربعاء، 12-10-2022 01:31 م

حداد يؤكد على أهمية العنصر البشري في عملية مراقبة المال العام

WhatsApp Image 2022-10-12 at 12.11.28 PM


الوكيل الإخباري - أكد رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد أهمية تدقيق الأنظمة المحوسبة خاصة بعد بدء سريان قانون ديوان المحاسبة المعدل لعام 2022 من خلال المادة رقم (3/و) والتي نصت على أن يقوم ديوان المحاسبة بـ"تدقيق ومراقبة الانظمة والعمليات المالية المحوسبة والإلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان".

اضافة اعلان


وقال حداد اليوم خلال إطلاق الشريحة الأولى من التطبيق العملي والتنفيذي لمشروع برنامج إدارة ملفات التدقيق المحوسب لــ(106) مدقق من كوادر الديوان يمثلون (8) مراقبات ميدانية و (3) مديريات فنية ان التدريب على هذه البرامج العالمية تأتي في سياق خطة التحول الرقمي التي أطلقها الديوان سابقاً لمواكبة افضل الممارسات الدولية في التدقيق وإنسجاماً مع الخطط الحكومية في التوسع في الخدمات الالكترونية وبعد بروز الحاجة الى التوسع في التعليم والعمل عن بعد خاصة بعد جائحة كوفيد-19.


وأضاف حداد أن محور خطط التطوير التي تم إعتمادها تركز على العنصر البشري الذي يعد المحرك الاساس في الرقابة على المال العام من الهدر والضياع لافتاً الى ان توفير أجهزة حاسوب محمولة ورخص التدقيق الدولية وتطوير قاعات التدريب تم وفق الاجراءات الأصولية من خلال دعم مشكور لوزارتي التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.


وبين حداد ان الهدف من البدء في العمل الميداني التطبيقي سيتيح توثيق عمليات وأدلة التدقيق كاملة وتحليل البيانات بما يسهم في سرعة استخراج التقارير ومتابعة محتواها فضلا عن متابعة مستمرة من قبل المدراء المعنيين ليكون هذا التطبيق العملي احد ثمار مشروع التوأمة الذي يجري حالياً مع جهاز الرقابة الأعلى البولندي والممول من الاتحاد الأوروبي.


من جهته دعا أمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي المشاركين في البرنامج الى تحمل مسؤلياتهم في الإلتزام بالتدريب خاصة بعد الجهد الكبير الذي تقوم به إدارة الديوان وبدعم حكومي في صيانة مبنى الديوان وتوفير كافة مستلزمات العمل من أجهزة حاسوب وقاعات وبرامج تدريبيه وذلك بهدف الإرتقاء بعمل الديوان.


وكان مساعد الأمين العام للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة قد قدم نبذه عن مراحل تدريب كوادر الديوان والبدء في التطبيق العملي والمراحل التي سيمر بها خلال الفترة القادمة بعد الاجتماع مع رؤساء المحاور الثلاث لمشروع التوأمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202228102855962200494

المركز الوطني للسكري يعلن عن بناء مركزين جديدين بإربد والكرك

1020229204113872015095

الضمان الاجتماعي توضح حالات صرف التعويض للأردنيين

820221112571678988159

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ 198 شركةً ومكلَّفاً

8202221122655325853604

إقرار معدل نظام يمنع المبالغة في فواتير المعالجة بالمستشفيات الخاصَّة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تقر حوافز للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية

2354f01a-e225-4818-9bd7-46ae9b48a6c3

الأردن يشارك في المعرض الدولي ايديو تراك المختص بالسياحة التعليمية في مسقط

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-10-05 at 12.38.27 PM

ديوان المحاسبة يستحدث شعبة لتلقي الشكاوى

2019_12_07_11_14_05

ديوان المحاسبة يشارك باجتماع حول الأجهزة العليا للرقابة

1664696671617

الخدمة المدنية يناقش إدارة وتخطيط الموارد البشرية

صناعة-السكاكر-الصلبة-في-المنزل

قرار بحظر استيراد واستخدام مادة ضارة بالصحة في الأردن

306920767_7990023801070478_4856951866548409928_n

جد الرضيعة ملاك يروي تفاصيل وجودها في مكان انهيار اللويبدة.. وقصة سماع صوت طفل

image (44)

رئيس بلدية الجيزة يوجه بإجراء إحصائية للأبنية القديمة