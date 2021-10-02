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السبت، 02-10-2021 01:21 م

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير حدود جابر، مؤيد الزعبي اليوم السبت، إن الخضوع لفحص كورونا على الحدود أمر اجباري.

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وقال الزعبي في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن الخضوع لفحص كورونا على الحدود يكلف الشخص 28 دينارا.

 

وكشف الزعبي إن الشخص البالغ من العمر 5 سنوات فما دون لا يخضع لفحص كورونا.

 

ويشهد مركز حدود جابر حركة نشطة للمسافرين اليوم.

 

وكان قد قرر وزير الداخلية مازن الفراية ، إعادة فتح الحدود الاردنية السورية وفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

 

 

 

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