الداخلية تكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى الاردن عبر حدود جابر

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الدخول إلى المملكة من حدود جابر يحتاج الى بروتوكولات صحية وأمنية.

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وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن دخول المملكة من الأراضي السورية يشترط الحصول على شهادة المطعوم ضد فيروس كورونا.

وشدد المصدر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الوقائية اللازمة وارتداء الكمامات.

وقرر وزير الداخلية إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏"مركز حدود جابر" اعتباراً من صباح بعد غد الاربعاء الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.