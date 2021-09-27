الإثنين 27-09-2021
الوكيل الاخباري

الداخلية تكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى الاردن عبر حدود جابر

مجاهد لـ الوكيل : يتساوى الليل والنهار في المملكة الأحد القادم

أسعار الذهب الاثنين 27/9/2021

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما- صورة

وزير الداخلية يقرر إعادة فتح مركز حدود جابر

وفيات الاثنين 27/9/2021

50 % تراجع مستوردات الكهربائيات والإلكترونيات عن 2019

التربية لبرنامج الوكيل : عطلة السبت حق للطالب والمعلم

الغذاء والدواء تحيل مصانع ومنشآت للإدعاء العام

الطاقة: لا مواد نفطية في السائل الاسود في فيديو البحر الميت

الإثنين، 27-09-2021 10:25 ص

الداخلية تكشف لـ الوكيل شروط الدخول إلى الاردن عبر حدود جابر

920219121637730868143


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن الدخول إلى المملكة من حدود جابر يحتاج الى بروتوكولات صحية وأمنية.

اضافة اعلان

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الاخباري" إن دخول المملكة من الأراضي السورية يشترط الحصول على شهادة المطعوم ضد فيروس كورونا.

 

وشدد المصدر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الاجراءات الوقائية اللازمة وارتداء الكمامات.

 

وقرر وزير الداخلية إعادة فتح الحدود الاردنية السورية ‏‏"مركز حدود جابر" اعتباراً من صباح بعد غد الاربعاء الموافق للتاسع والعشرين من الشهر الحالي، ووفق مصفوفة الإجراءات الفنية واللوجستية ‏الخاصة باعادة فتح هذا المركز أمام حركة الشحن والمسافرين.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
خريف

مجاهد لـ الوكيل : يتساوى الليل والنهار في المملكة الأحد القادم

72021209395730667758

الملكة رانيا تهنئ الأميرتين سلمى وايمان بعيد ميلادهما- صورة

فرايه

وزير الداخلية يقرر إعادة فتح مركز حدود جابر

صادرات

50 % تراجع مستوردات الكهربائيات والإلكترونيات عن 2019

إغلاق 3

الغذاء والدواء تحيل مصانع ومنشآت للإدعاء العام

920212612623344989298

الطاقة: لا مواد نفطية في السائل الاسود في فيديو البحر الميت

أخبار متعلقة
61220868370a5

أبو عاقولة يثمن قرار وزارة الداخلية بإعادة فتح معابر الدرة والمدورة

720218181119104010688

الفرايه : وصلنا الآن إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص تلقوا المطعوم

وزارة-الداخلية

إطلاق فريق العمل التطوعي الشبابي لمكافحة فيروس كورونا المستجد

الكرك

محافظ الكرك يؤكد أهمية الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع

8202122113554268660327

ترحيب أردني بقرار السماح للمعتمرين السفر برا إلى السعودية

8202110131513892645250

قرار من الداخلية للسماح للمعتمرين بآداء العمرة برا - وثيقة