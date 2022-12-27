حركة سياحية اعتيادية تشهدها البترا بعد المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري- تشهد مدينة البترا الأثرية حركة سياحية طبيعية واعتيادية منذ ساعات الصباح الباكر بعد أن قامت كوادر سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بتأهيل المسارات السياحية في الموقع الأثري بعد الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المنطقة يوم أمس الأثنين.



وقال رئيس سلطة اقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات أن كوادر السلطة عملت على تأهيل المسار الرئيسي باسرع وقت وبشكل مبدئي لضمان دخول زوار البترا من كافة أنحاء العالم للمنطقة الأثرية بكل سهولة ويسر.



وأضاف الفرجات أن الحركة السياحية تسير بشكل طبيعي واعتيادي ومنظمة لتأمين سلامة الزوار وإزالة أي معيقات، واصفاً الحركة السياحية بالجيدة وتجري بكل يسر وضمن المسارات السياحية المخطط لها.

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وأشار الفرجات إلى أن كوادر السلطة تعمل حالياً على تأهيل الشوارع ومناهل تصريف المياه والعبارات والمناطق المتضررة جراء تساقط الأمطار في كافة تجمعات لواء البترا.



وسجلت مدينة البترا خلال المنخفض الجوي أرقاماً قياسية للأمطار حيث تجاوزت حاجز الـ80 ملم في بعض مناطق لواء البترا من أصل 172.4 ملم مجموع الموسم المطري بشكل كامل.