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الأحد، 23-04-2023 05:49 م

حركة سياحية وتجارية نشطة في البترا

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الوكيل الاخباري - شهدت مدينة البترا حركة سياحية وتجارية نشطة خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وسجلت المدينة ارتفاعاً في عدد الزوار بلغ 24 ألف زائر خلال عطلة العيد بفارق 8000 زائر عن العيد الماضي الذي بلغ عدد الزوار فيه 16 ألف زائر، وفقاً لإحصائيات سلطة إقليم البترا .

وقال رئيس جمعية الفنادق في اللواء طارق الطويسي إن نسبة الإشغال في فنادق البترا، بلغت 80 بالمائة لاسيما خلال اليوم الثاني والثالث من أيام العيد.

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وستشهد البترا اليوم انطلاق فعاليات المهرجان الضوئي الذي يعد مشروعا سياحيا فريدا من نوعة لتعزيز السياحة في المدينة من خلال تجربة رقمية متعددة الحواس باستخدام عروض ثلاثية الأبعاد داخل المحمية الأثرية.


 




 

 


 

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