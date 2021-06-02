حصر أضرار حريق الأغوار لإقرار تعويض للمزارعين



الوكيل الاخباري -

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باشرت لجنة مختصة من صندوق المخاطر الزراعية ومديرية زراعة لواء الأغوار الشمالية أعمالها الميدانية لحصر أضرار الحريق الذي أتى الاثنين الماضي على مساحات زراعية في الأراضي المحاذية لنهر الأردن بالأغوار الشمالية.وقال الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة لورانس المجالي في تصريح الأربعاء، إن اللجنة المتوقع أن تنهي اعمالها خلال يومين سيتم رفع تقريرها إلى وزير الزراعة والذي سيتضمن تحديد الأضرار وفق معايير مساحة الأراضي الزراعية التي طالها الحريق وأنواع الأشجار المثمرة المتضررة اضافة الى محاصيل الحبوب والزراعات الخضرية ان وجدت، والعمر الانتاجي لكل محصول اضافة الى الأشجار الحرجية ومستلزمات الانتاج المتضررة.