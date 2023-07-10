حقيقة تقديم منح ومساعدات مالية للأفراد من مؤسسة ضمان الودائع

الوكيل الإخباري - حذرت مؤسسة ضمان الودائع، من التجاوب مع محاولات خداع واحتيال إلكترونية تستخدم شعار المؤسسة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي توهم القارئ بأن المؤسسة تقدم منح ومساعدات مالية للأفراد، وذلك بهدف اختراق الأجهزة أو السرقة المالية أو سرقة البيانات والابتزاز الإلكتروني.

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وقالت المؤسسة في بيان اليوم الاثنين، إنه تم رصد العديد من هذه المحاولات، محذرة من وقوع المواطنين ضحية لهذا الاحتيال وعدم تداولها مع الآخرين.



وأكدت أنها لا تقوم بنشر أو إرسال مثل تلك المنشورات وأنه يتوجب على الجميع الرجوع الى الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة (www.dic.gov.jo) للتحقق من صحة المنشورات المتداولة باسم المؤسسة.