حملة نظافة بيئية لمناطق برقش السياحية

الوكيل الاخباري - نفذت بلدية برقش في لواء الكورة بالتعاون مع مشروع العمل مقابل الأجر الذي ترعاه منظمة العمل الدولية اليوم الأربعاء، حملة نظافة بيئية في مناطق برقش السياحية.



وقال رئيس لجنة البلدية ماهر السعايدة لـ(بترا)، إن الحملة تأتي استمراراً لحملة "بسواعدنا" التي أطلقتها وزارة الإدارة المحلية للمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب إدامة الجمالية الطبيعية للمقاصد السياحية الربيعية التي تجذب آلاف الزوار أسبوعياً.

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