السبت 18-03-2023
الوكيل الاخباري

الشيخ: الوفد الفلسطيني سيشارك غدا في اجتماع شرم الشيخ

مخابز موريتانيا تهدد بوقف الإنتاج

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الأسير أمين كميل من جنين يدخل عامه الـ13 في سجون الاحتلال

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

رئيس وزراء سلوفاكيا الأسبق: العقوبات الغربية فشلت في عرقلة تطور القرم

السبت، 18-03-2023 01:02 م

خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

image


الوكيل الاخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون أقل من رمضان الماضي، خاصة مادة الزيوت النباتية التي شهدت العام الماضي ارتفاعات عالية جداً.اضافة اعلان


وقال القضاة، إن المؤسسة وفرت جميع السلع التي يزداد الطلب عليها في الشهر الفضيل، مثل التمور، قمر الدين، جوز الهند، العصائر، الألبان، القشطة وجميع أنواع البقوليات، بالإضافة إلى المواد الأساسية، كالسكر، الأرز، الزيوت النباتية، حليب البودرة، الدجاج، اللحوم المجمدة والشاي، حيث خضعت جميع السلع للفحوصات المخبرية المطلوبة في مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.

وأضاف أنه تم توفير السلع في جميع أسواق المؤسسة الـ 69، في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مخزونا كافيا من هذه الأصناف يتوفر لدى المؤسسة ولمدة تزيد عن 5 أشهر على الأقل، ولن يتم رفع سعر أي سلعة خلال الشهر الفضيل.

من جانب آخر، أكد القضاة أن المؤسسة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، قامت بتقديم عروض ترويجية وتخفيض الأسعار لما يزيد عن 300 سلعة، غالبيتها سلع غذائية أساسية، حيث تراوحت نسب التخفيض من 6 إلى 33 % وذلك ترجمة لرسالة المؤسسة وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار والتخفيف عنهم في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقع زيادة الالتزامات الاجتماعية خلال رمضان، علماً بأن هذه العروض بدأت اليوم السبت، وتنتهي في الأول من نيسان المقبل.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023148253536477875

إصابة بحادث صدم وانقلاب مركبة على طريق المطار

324889926_1359201168247046_7510710419210432564_n

الإدارات المرورية: جاهزون للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة

8888

الملكة تشكر كل من شارك في حفل حناء الأميرة إيمان - فيديو

336723173_901452604305110_8608180656437562361_n

التعامل مع 985 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

ab36c42a80820cd57109d5d763e35c2c

انشاء دوار جديد في إربد يثير مواقع التواصل والبلدية ترد

b5ca1b96-ملقط-طبي

تعويض أردنية بـ21 ألف دينار بعد خطأ طبي أدى لوفاة جنينها ونسيان مقص داخل بطنها

أخبار متعلقة
main_image6411bd2021eb6

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

Y5Wuq5NcSutKUh35QCiQ8p8opHm1H0ylmyurGZRO

تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

124466

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

d2e208d1-fe75-4091-a360-dd08214bfaa7

مصادر: البت بقرار تأجيل أقساط البنوك لشهري آذار ونيسان اليوم

1678191756190

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

fodob-ki-520x360

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان