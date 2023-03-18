خاصة الزيوت .. تخفيضات على السلع الغذائية بنسبة 33% في الاستهلاكية المدنية خلال رمضان

الوكيل الاخباري -

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أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، أن المؤسسة أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أن الأسعار ستكون أقل من رمضان الماضي، خاصة مادة الزيوت النباتية التي شهدت العام الماضي ارتفاعات عالية جداً.وقال القضاة، إن المؤسسة وفرت جميع السلع التي يزداد الطلب عليها في الشهر الفضيل، مثل التمور، قمر الدين، جوز الهند، العصائر، الألبان، القشطة وجميع أنواع البقوليات، بالإضافة إلى المواد الأساسية، كالسكر، الأرز، الزيوت النباتية، حليب البودرة، الدجاج، اللحوم المجمدة والشاي، حيث خضعت جميع السلع للفحوصات المخبرية المطلوبة في مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس.وأضاف أنه تم توفير السلع في جميع أسواق المؤسسة الـ 69، في مختلف مناطق المملكة، لافتا إلى أن مخزونا كافيا من هذه الأصناف يتوفر لدى المؤسسة ولمدة تزيد عن 5 أشهر على الأقل، ولن يتم رفع سعر أي سلعة خلال الشهر الفضيل.من جانب آخر، أكد القضاة أن المؤسسة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء، قامت بتقديم عروض ترويجية وتخفيض الأسعار لما يزيد عن 300 سلعة، غالبيتها سلع غذائية أساسية، حيث تراوحت نسب التخفيض من 6 إلى 33 % وذلك ترجمة لرسالة المؤسسة وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار والتخفيف عنهم في ظل تراجع القدرة الشرائية وتوقع زيادة الالتزامات الاجتماعية خلال رمضان، علماً بأن هذه العروض بدأت اليوم السبت، وتنتهي في الأول من نيسان المقبل.