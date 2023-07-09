الأحد 09-07-2023
الوكيل الاخباري

147826 طالبا وطالبة يواصلون التقدم لامتحان التوجيهي غدا

16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

الاحتلال يطلق النار على فلسطينية بالقدس

خبير أمني: لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على مخالفات السير الخطرة - فيديو

مهيدات يوضح حول أسعار الأدوية في الأردن

مقتل أردني في نيويورك والخارجية تتابع

مشروع لنقل الغاز الى عمّان والزرقاء عبر شبكة أنابيب

هام المعونة الوطنية حول برنامج الدعم النقدي الموحد

نقابة أصحاب محلات الذهب تحذر المواطنين من أسلوب احتيالي جديد

الأحد، 09-07-2023 09:43 م

خبير أمني: لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على مخالفات السير الخطرة - فيديو

411001_55_1685472627


الوكيل الاخباري - قال الخبير الأمني والقانوني اللواء المتقاعد الدكتور عمار القضاة، إن الغرامة في قانون السير وجدت لردع وزجر من يقوم بقيادة المركبة بصورة مخالفة لقانون السير.

وأضاف القضاة في مداخلة له عبر شاشة CNBC عربية أن قانون العقوبات عرَّفها بالمبلغ المقدر في الحكم الذي يدفعه المحكوم عليه لخزينة الحكومة في حال ارتكابه هذه المخالفة، مؤكدًا أنها ليست عقاب بالمفهوم الانتقامي بل بهدف الردع للمخالف إضافة لكونها ردع عام لجميع السائقين الاخرين.

وفي رده على سؤال حول قيمة غرامة المخالفات المرورية المرتفعة في بعض الدول حيث تصل مخالفة قطع الإشارة الحمراء في دبي إلى 50 الف درهم ، أشار إلى أن أي قانون يصدر او أي مشروع قانون او أي دراسة لتعديل قانون لابد ان يكون للتعديل قياس ودراسة للظرف الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الدخل والرفاه وردود الفعل، لافتا إلى أن تقدير قيمة المخالفة تختلف بحسب قيمة الظروف المذكورة ومدى خطورة المخالفة ذاتها وهذا ما تأخذه السلطة التشريعية في الحسبان قبل اصدار القانون بالصيغة النهائية.

ولفت إلى أن للغرامة اثر على مرتكب المخالفة وتشكل عبئاً عليه، مشيرًا إلى أن قيمة الردع ليست دائما عادلة لكون بعض المخالفات يتأثر فيها الفقير فيما لا تؤثر على الغني، بيد أنه وعلى سبيل المثال بعض المخالفات في الأردن مثل قطع الإشارة الحمراء عقوبتها الحبس او الغرامة، وعقوبة الحبس لا تفرق بين الفقير والغني كحل للردع غير الغرامة.

وشدد على أنه لابد من التشدد في الغرامات وعقوبة الحبس على المخالفات الخطرة بعد دراسة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المناسبة دولة ما، مؤكدًا أن التشدد في قوانين السير يحقق نتائج جيدة ويخفف من الحوادث، بحسب درجة خطورة المخالفة.

وأكد القضاة، أن الحالة النفسية للسائق لها انعكاسها على سائق المركبة، قائلًا "الأنسان مجموعة من المشاعر والاحاسيس في حال كان في حالة غضب شديد قد لا يسيطر على كثير من التصرفات وذلك لا يعفيه من المسؤولية والواجب أن لا يقود المركبة في هذه الحالة".

اضافة اعلان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1688932154407

147826 طالبا وطالبة يواصلون التقدم لامتحان التوجيهي غدا

1179

16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

العقرب-الأصفر

عقرب سام يلدغ طفلة 4 أعوام في الكرك وهذه حالتها الصحية

main_image64aaf65038981

مهيدات يوضح حول أسعار الأدوية في الأردن

720239174725194280539

مقتل أردني في نيويورك والخارجية تتابع

420231693121508794083

هام المعونة الوطنية حول برنامج الدعم النقدي الموحد

أخبار متعلقة
7202311523205593199

الأمن يبيّن حقيقة تعرّض رقيب سير للإعتداء بأداة حادة في عمّان

لالا

انطلاق النسخة الثانية من أيام السينما النمساوية في الاردن اليوم

wwww

رئيس الوزراء يرعى حفلا بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء مصنع برومين الأردن

subsea_cable-900x450

تطوير العقبة: نعمل على إنشاء أول مسار ألياف ضوئية بحري يربط قارتي آسيا وأوروبا

6485c45a372f1

ولي العهد يطلع على سير العمل في برامج شركة تطوير العقبة ومشاريعها

Qmxvb21iZXJnIEltYWdlIChGLkEp_830x550_16975682861669310221

الخرابشة: نعمل على تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر