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الثلاثاء، 11-01-2022 10:55 م

خطة أمنية بإشراف محافظ جرش لمتابعة الاعتداء على الأشجار الحرجية

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الوكيل الاخباري - ترأس محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان، الثلاثاء اجتماع المجلس الأمني المحلي لمركزي أمن المدينة وشمال جرش الذي نظمته الشرطة المجتمعية في قاعة اجتماعات المحافظة بحضور مدير الشرطة العميد ماهر الشبول ورؤساء المراكز الأمنية ورئيس قسم السير وعدد من أعضاء المجلس.

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واكد أبو رمان على التعاون المستمر بين الحاكمية الإدارية وأعضاء المجالس كونهم حلقة وصل فاعلة بين المجتمع والدوائر الرسمية من خلال التشاركية بالعمل في جميع المجالات وحل بعض القضايا والمشكلات العالقة.


ووضع المجلس على طاولة النقاش خلال الاجتماع عددا من القضايا الخدمية والظواهر السلبية في المحافظة، مطالبين بإيجاد حلول لها من خلال الدوائر المعنية بتقديم الخدمات.


واكد أبو رمان أن الحاكمية الإدارية ستضع كافة القضايا على سلم أولوياتها ولن تتوانى عن حل ما يمكن من القضايا العالقة في المحافظة وأبرزها تذليل العوائق امام بدء عمل المدينة الحرفية، ومتابعة الاعتداء على الأشجار الحرجية، بالإضافة الى غيرها من القضايا التي سيتم متابعتها مع أصحاب الاختصاص والدوائر المعنية.


وفي ذات السياق تفقد الدكتور محمد أبو رمان يرافقه مدير شرطة جرش، السوق التجاري في المدينة واطلع على مدى التزام أصحاب المحال التجارية وأصحاب البسطات بالأماكن المخصصة لهم من قبل البلدية.


واكد أهمية تنظيم السوق وعدم الاعتداء على حرم الشارع من خلال التعديات التي تؤثر على حركة المرور وتشوّه الصورة الجمالية للمدينة، ولا تعكس الصورة العريقة لتاريخ المدينة وحاضرها السياحي الجميل، فضلا عن اتاحة حركة التسوق أمام المواطنين بسهولة ويسر.


واطلع أبو رمان خلال الجولة على استعدادات بلدية جرش لمعالجة هبوط البلاط في منطقة الوسط التجاري، موعزا بتسريع العمل في أماكن الهبوط بما يخدم المواطنين والتجار والحالة العامة للمنطقة.

 




 

 


 

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