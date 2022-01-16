خطة طوارئ في مخيم الزعتري للتعامل مع المنخفض

الوكيل الإخباري

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- قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الحواري إنه جرى وضع خطة طوارئ شاملة في مخيم الزعتري استعدادا لأي حالات طارئة تستدعي المساعدة جراء الأحوال الجوية السائدة.وأضاف الحواري، اليوم الأحد، أن غرفة العمليات المشتركة مع جميع الأجهزة المعنية المتواجدة داخل المخيم تعمل على مدار الساعة للمساعدة في الحالات الطارئة، لافتا إلى أنه جرى تجهيز ملاجئ للاجئين القاطنين في المخيم في حال تضررت كرفاناتهم أو تعرضت لتسرب مياه.وبين أنه جرى توفير آليات ومعدات ثقيلة للحالات الطارئة، إضافة إلى الصهاريج التي تعمل على شفط المياه في أماكن تجمعها، مشيرا إلى التشاركية في العمل من قبل جميع المنظمات العاملة في المخيم من خلال تقديم المساعدات للاجئين من مستلزمات التدفئة والمواد الغذائية.