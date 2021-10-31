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الأحد، 31-10-2021 11:16 ص

دائرة الأحوال المدنية: حملة توعوية ترويجاً لخدماتها الالكترونية

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الوكيل الاخباري- أطلقت دائرة الأحوال المدنية والجوازات حملة توعوية بين المواطنين ترويجاً للخدمات الالكترونية المقدمة. 

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وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية و الجوازات فهد العموش أن الدائرة بدأت  صباح اليوم الاحد بتوزيع (30.000) بروشور على المواطنين المراجعين لمكاتبها في المركز الرئيس والمحافظات كمرحلة اولى من حملة التعريف بالخدمات الالكترونية للدائرة.

 

وبين العموش أن الدائرة تقدم (11) خدمة الكترونية للمواطنين بإمكان المواطنين طلبها من خلال الدخول على الموقع الرسمي للدائرة إلى رابط إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية  https://eservices.cspd.gov.jo، مبينا ان الخدمات تشمل اصدار وتجديد جوازات السفر و (بدل تالف، بدل فاقد) وكذلك اصدار شهادة الولادة والوفاة والزواج والطلاق للواقعات  المسجلة مسبقا باللغتين العربية والإنجليزية، وكذلك شهادات القيد الفردي والعائلي وخدمة العنوان المصرح به.

 

وعن طريقة تقديم الخدمات بيّن العموش أنه بامكان المواطن الدخول إلى رابط إنشاء حساب الخدمات الإلكترونية أعلاه وطلب فتح حساب إلكتروني، وتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع صورة البطاقة الشخصية للتحقق من شخصية طالب الخدمة ، ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية التي يرغب بها المواطن حيث يستطيع المواطن طلب الخدمات الالكترونية المحددة دون الحضور الشخصي والدفع الإلكتروني عن طريق اي فواتيركم eFAWATEER. وايصال الوثيقة للخدمة المقدمة له عن طريق عنوانه المختار بواسطة إحدى شركات التوصيل المحدده .

 

وأشار الى ان العمل جار على تنفيذ المرحلة الثانية من الخدمات الالكترونية للدائره

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