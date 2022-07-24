دائرة الضريبة : أي مكلف عليه مطالبة ضريبية يستطيع التقدم بطلب تسوية إلكترونيا

الوكيل الاخباري - قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الأحد، إن أي مكلف عليه مطالبة ضريبية يستطيع التقدم بطلب تسوية إلكترونيا، بعد موافقة مجلس الوزراء على تمديد عمل لجنة التَّسويات والمصالحات الضَّريبية.



وأوضح أبو علي، لـ"المملكة"، أن المكلفين المترتب عليهم ضريبة سواء كانت ضريبة دخل أو مبيعات مع غرامات، يمكنهم الدخول على موقع دائرة الضريبة الإلكتروني وتقديم طلب، لعرضه على لجنة ممثلة من 3 قطاعات، وهي لجنة يرأسها قاضي وأيضا موظف من الضريبة وخبير من القطاع الخاص.



وأشار إلى أن مضمون هذه التسويات أن الحكومة تمكن المكلف من النظر في أي مطالبة مستحقة عليه دون دفع أتعاب محاماة ولا رسوم تقاضي، ما يسرع عملية إنهاء الذمة الضريبية للمكلفين.



وبين أن على المكلف التقدم بالتسوية وفقا للأرقام المعتمدة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وأن تنظر اللجنة بهذه التسوية وأن تكون هذه التسوية عادلة لتحافظ على حقوق الخزينة من أصل الضريبة، ما يساعد المكلف على التسديد وفق أوضاعه المالية.

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