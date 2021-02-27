السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
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السبت، 27-02-2021 07:39 م

دعوة إلى اتباع نظام الفردي والزوجي لحركة المواطنين بالاردن

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 الوكيل الاخباري - دعا رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هاني الملقي الى الإبتعاد عن أسلوب الفزعات وقال أنه شخصيا ومنذ بداية وباء كورونا ضد الحظر والإغلاق الشامل وقال "سيكون من الأفضل أن يكون الحظر قصيرا وأن الأولى هو أن نعيد تنظيم أنفسنا لمواجهة هذا التحدي".
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وإقترح الملقي في تصريحات صحفية إتباع نظام الفردي والزوجي لحركة المواطنين بإعتماد الرقم الوطني بدلا من الحظر العام لافتا الى أن الإغلاق أضر بالإقتصاد لكنه أضر أكثر بالتعليم وأن تحول الطلبة الى المنصات أعاد التعليم الى عصر وزارة المعارف .

وعبر الملقي عن خشيته من أن نجد أنفسنا في مواجهة جيل غير قادر على التفاعل مع المجتمع وهو ما يوفره التعليم الوجاهي من بيئة تفاعلية .

وقال أن الإقتصاد لا يمكنه أن يتعافى من خلال جزر منعزلة ففي ظل أزمة كهذه سيحتاج الى شحنة كبيرة .

 




 

 


 

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