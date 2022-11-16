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الأربعاء، 16-11-2022 04:38 م

دعوة لتأجيل اقساط قروض البنوك بالاردن

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الوكيل الاخباري - طالب نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات، عمر العواد، الحكومة بتأجيل أقساط البنوك (3-6) أشهر على الأقل، وذلك بهدف توفير السيولة لدى المواطنين وانعاش القطاعات الاقتصادية التي أصبحت تعاني من الركود.

وأضاف العواد في تصريحات صحفية أن نشاط البيع في قطاع المطاعم ومحال الحلويات تراجع بنسبة 60% على الأقل، نظرا لعدم توفر سيولة لدى المواطنين، سيّما مع دخول فصل الشتاء الذي يؤثر على قدرتهم الشرائية في ظلّ وجود أولويات أخرى لديهم.

وبيّن العواد أن تراجع المبيعات يتسبب بخسائر كبيرة للقطاع في ظلّ ارتفاع الكلف التشغيلية التي سترتفع خلال الأشهر المقبلة نظرا لاستخدام المدافئ، داعيا الحكومة لايجاد حلول من خلال تأجيل أقساط البنوك، الأمر الذي يؤدي الى تحريك الأسواق واخراجها من حالة الركود.

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