دورة تثقيفية في الطفيلة حول التعامل مع الكوارث الطبيعية



الوكيل الاخباري - نظمت لجنة الدعم المجتمعي للاجئين السوريين في الطفيلة، دورة تثقيفية حول الكوارث الطبيعية وطرق الوقاية من مخاطرها ، بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في الطفيلة ، واستهدفت مجموعة من السيدات السوريات والاردنيات .



وتأتي الدورة التي عقدت في قاعة الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الملكة علياء للعمل الاجتماعي ، ضمن أنشطة مشروع الدعم المجتمعي للاجئين، والذي ينفذه الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية "جهد" بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

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