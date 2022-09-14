رئيس هيئة الأركان يتابع اختتام فعاليات “الأسد المتأهب 2022”

الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأربعاء، اختتام فعاليات تمرين الأسد المتأهب 2022، في أحد ميادين التدريب المخصصة، والذي شاركت فيه قوات من 27 دولة شقيقة وصديقة إضافة إلى الأردن من مختلف الصنوف البرية والبحرية والجوية.



واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله الشديفات بين فيه أن القصد العام من تمرين الأسد المتأهب هو إيجاد بيئة عسكرية مشتركة ما بين الدول المشاركة في مجال التخطيط الاستراتيجي وصناعة القرار العسكري المشترك والتخطيط العملياتي والتعبوي وبناء عقيدة قتالية مشتركة تتمكن من خلالها القطاعات المشتركة في العمل في بيئات عملياتية متنوعة بجهد عسكري مشترك متناغم لتحقيق الهدف المشترك، مشيراً إلى أن الهدف من التمرين تدريب القادة وهيئة الركن على التخطيط والتنفيذ للعمليات المشتركة، وتدريب القطاعات المشاركة على العمل في بيئة عمليات ذات تهديدات مركبة تقليدية وغير تقليدية (الحرب الهجينة) ،ورفع الجاهزية والقدرة القتالية للقطاعات المشتركة.

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