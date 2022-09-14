الأربعاء 14-09-2022
الوكيل الاخباري

حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

تعرّف على نتائج الطبي الشرعي لضحايا عمارة اللويبدة

وزير التربية ينعى الطلبة المتوفين في عمارة اللويبدة

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

3 أحداث مأساوية مرت على الأردنيين في عهد حكومة الخصاونة

إيداع أوراق قضية انهيار مبنى اللويبدة للمدعي العام

ضبط 11764 قضية اتجار وترويج وحيازة وتعاطي للمخدرات منذ مطلع العام

إيجاز صحفي اليوم حول مستجدات حادثة انهيار عمارة اللويبدة

عاجل

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

الأربعاء، 14-09-2022 04:27 م

الملك يوجه إلى مواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت أنقاض مبنى اللويبدة

جلالة الملك عبدالله الثاني


الوكيل الاخباري - وجه جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، لمواصلة بذل أقصى الجهود لإنقاذ المحاصرين تحت الأنقاض جراء انهيار مبنى في منطقة اللويبدة أمس.

وشدد جلالته، خلال اتصال هاتفي، على أهمية توفير كل المستلزمات لمساعدة المتضررين ورعايتهم طبيا، والعمل على بذل المزيد من الجهد وتعزيز الإمكانيات من أجل تقليل الخسائر الناجمة عن انهيار المبنى.

كما وجه جلالة الملك مؤسسات الدولة كافة إلى تعزيز التعاون للتعامل مع هذا الحادث المؤسف وتقديم المساعدة لفرق الإنقاذ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل فرق الأمن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية والجهات ذات العلاقة.

وأعرب جلالته عن خالص تعازيه بمن توفاهم الله من سكان المبنى، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
resize

حملة لمكافحة حشرة البق القرمزي في إربد

اتاتا

توقيف 3 أشخاص في قضية انهيار مبنى اللويبدة

5202216151752420405251

الأغوار الشمالية: حوارية حول مخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية

1f8fec5e-1ad1-4694-9afe-bc3d58a51fec

تعرّف على نتائج الطبي الشرعي لضحايا عمارة اللويبدة

8202220211048409550571

وزير التربية ينعى الطلبة المتوفين في عمارة اللويبدة

22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

أخبار متعلقة
w

الملك يزور مؤسسة إعمار السلط ويتفقد مشروعين رياديين بالمدينة

download

الملك يلتقي شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة البلقاء

00

بتوجيهات ملكية.. إرسال طائرة مساعدات إغاثية طارئة إلى الباكستان

63174b6748d30

الملك يهنئ رئيسة الوزراء البريطانية إليزابيث تراس

w

الملك : الصناعات الدوائية أولوية في التحديث الاقتصادي

92022415511589758576

برعاية ملكية.. أعمال منتدى السياسات العالمي تنطلق الأربعاء المقبل بالبحر الميت