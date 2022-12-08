الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 04:29 م

رابطة كتاب إربد تطلق برنامج مبدعو الزمن الجميل

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الوكيل الإخباري - أطلقت رابطة الكتاب الأردنيين فرع إربد، اليوم الخميس، برنامجا ثقافيا جديدا بعنوان: "مبدعو الزمن الجميل، مسيرة مبدع"، للاحتفاء بسلسلة من مبدعي المحافظة، المؤسسين للفعل الثقافي في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين.

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واشتملت الفعالية الأولى من البرنامج، التي أدارها عضو الهيئة الإدارية الشاعر عصام الأشقر في قاعة بلدية إربد الكبرى، على الحديث عن الكاتب المسرحي والشاعر حسن ناجي، حيث تحدث الشاعر والناقد عبدالرحيم جداية عن مسيرة ناجي الإبداعية في كتابة النصوص المسرحية والدواوين الشعرية.


كما شارك الأديب موسى النعواشي بقراءة مجموعة من القصائد المختارة للشاعر ناجي.


وفي نهاية الحفل، قدم النائب يسار خصاونة ورئيس الرابطة الشاعر أحمد شطناوي، درع "إربد مهد الثقافة"، للكاتب والشاعر ناجي تقديرا له على مسيرته الإبداعية.

 




 

 


 

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