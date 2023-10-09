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الإثنين، 09-10-2023 03:31 م

رابط إلكتروني لبيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة في وزارة الشؤون السياسية

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الوكيل الإخباري - نشر ديوان الخدمة المدنية رابطاً إلكترونيًا لتدقيق بيانات المتقدمين على وظائف الفئة الثالثة للإعلانات الصادرة عن صندوق تسليف النفقة في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اعتبارا من اليوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء المقبل.

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وأوضح الديوان في بيان اليوم الاثنين، أن بإمكان المتقدمين على هذه الوظائف الاطلاع على حالة الطلب من خلال الرابط http://tasweeq.csb.gov.jo/notes/login.php، بالإضافة للاطلاع على نقاطهم التنافسية التي تم احتسابها، وفقاً للوثائق المرفقة بطلب التوظيف وتدقيقها، وإرسال الملاحظات أو الاعتراضات إن وجدت إلكترونيًا من خلال شاشة البيانات.


وأكد الديوان أنه لا يمكن إضافة وثائق جديدة لطلب التوظيف، أو استلام الاعتراضات ورقياً، ولن يتم النظر في أي ملاحظة بعد انتهاء الفترة الزمنية المشار إليها أعلاه.

 




 

 


 

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