زراعة الطفيلة تتوقع إنتاج 350 طن من الزيتون الأخضر

الوكيل الإخباري -

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توقعت مديرية محافظة زراعة الطفيلة، أن يبلغ إنتاج المحافظة من الزيتون الأخضر للموسم الحالي 350 طنا.وقال مدير زراعة الطفيلة، المهندس حسين القطامين،" رغم إنّ الإنتاج المتوقع أعلى من إنتاج العام الماضي الذي بلغ 200 طن، لكنه يبقى أقلّ من إنتاج عام 2021 الذي بلغ 750 طنا".وأشار إلى أن انخفاض إنتاجية الزيتون للموسم الحالي، يرجع إلى موجات الحر والصقيع المتوالية، والتأثر بظاهرة تبادل أحمال الزيتون، وتدني معدلات سقوط الأمطار وعدم انتظام توزيعها مقارنة مع العام الماضي، مبينا أن ذلك أثر على إنتاج 45 ألف دونم مزروعة بالزيتون، تتنوع بين الزراعات البعلية والمروية.ولفت إلى أن الزراعات البعلية كانت الأكثر تأثرا، مقارنة بالمساحات المروية التي شملتها حزمة أنشطة وتدابير، نفذتها مديرية الزراعة من خلال مشروعات: الحصاد المائي، وبرك تجميع المياه، والأقنية والأنابيب الواصلة لمزارع الزيتون.