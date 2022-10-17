الإثنين 17-10-2022
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

تعيينات في وزارة التربية - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الصين توقف إمدادات الغاز إلى أوروبا

توقيع اتفاقية مالية بين روسيا وسوريا

الملك يلتقي متقاعدين عسكريين في نادي ضباط إقليم الشمال

الإثنين، 17-10-2022 04:17 م

زراعة الطفيلة تتوقع إنتاج 350 طن من الزيتون الأخضر

image (1)


الوكيل الإخباري - توقعت مديرية محافظة زراعة الطفيلة، أن يبلغ إنتاج المحافظة من الزيتون الأخضر للموسم الحالي 350 طنا.اضافة اعلان


وقال مدير زراعة الطفيلة، المهندس حسين القطامين،" رغم إنّ الإنتاج المتوقع أعلى من إنتاج العام الماضي الذي بلغ 200 طن، لكنه يبقى أقلّ من إنتاج عام 2021 الذي بلغ 750 طنا".

وأشار إلى أن انخفاض إنتاجية الزيتون للموسم الحالي، يرجع إلى موجات الحر والصقيع المتوالية، والتأثر بظاهرة تبادل أحمال الزيتون، وتدني معدلات سقوط الأمطار وعدم انتظام توزيعها مقارنة مع العام الماضي، مبينا أن ذلك أثر على إنتاج 45 ألف دونم مزروعة بالزيتون، تتنوع بين الزراعات البعلية والمروية.

ولفت إلى أن الزراعات البعلية كانت الأكثر تأثرا، مقارنة بالمساحات المروية التي شملتها حزمة أنشطة وتدابير، نفذتها مديرية الزراعة من خلال مشروعات: الحصاد المائي، وبرك تجميع المياه، والأقنية والأنابيب الواصلة لمزارع الزيتون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202212175824878308075

الضمان الاجتماعي توقف استقبال طلبات الاستفادة من برنامج استدامة++ للمنشآت

1020221163527645014734

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

42022310157804941712

وزير العمل يعلن عن توفر فرص عمل لأبناء الأغوار الجنوبية في العقبة

3a3ca323-57c0-49f3-8ea2-ba6bb60c1262

إعادة فتح المسرب الأيمن من طريق المطار

311478982_2928089894161877_1901082169160099800_n

حملة لتحسين وتجميل وإقامة الجداريات على مداخل مدينة مادبا

التهتموني-780x470

ورشة في وزارة النقل حول الكشف المبكر عن سرطان الثدي

أخبار متعلقة
maxresdefault

نقابة المعاصر: 65 قرشاً تكلفة عصر كل كيلو زيتون

1020225232539622752887

الطفيلة : هيئة شباب كلنا الأردن تعقد دورات حول ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

c0e36bb80a402f4f350c634d0e5ffdaf

زراعة الزرقاء تدعو إلى قطف ثمار الزيتون في الموعد الأمثل

3ed215e33911f985844811200691e5f5

طعن ثلاثيني في الطفيلة والقبض على الفاعل

632ec859c9301

الخصاونة: تمكنا من أن نصدق الوعد لأهلنا في الطفيلة

254800_3_1533478244

52045 واقعة زواج في الأردن العام الماضي وعمّان تتصدر