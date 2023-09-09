زراعة المزار الشمالي تدعو مواطني اللواء لفلاحته

الوكيل الإخباري - دعا مدير زراعة لواء المزار الشمالي المهندس عبد الإله عبيدات، مزارعي ومواطني اللواء إلى زراعة المناطق الخالية من الأشجار واستغلالها؛ لتحقيق الاستدامة الزراعية وزيادة المساحات الخضراء، تلبيةً لاحتياجات الغذاء المتزايدة في المملكة.

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وقال عبيدات اليوم السبت، إن أراضي اللواء الصالحة للزراعة كبيرة جدا وتخلو من العديد من أنواع الفواكه والخضار، كالرمان واللوزيات والتفاح والجوافة والقمح والبصل، على الرغم من توفر المياه، نتيجة هطول كميات أمطار كبيرة على أراضي المنطقة وتوفر التربة المناسبة أيضاً.



وبين أن نسبة زراعة أشجار الزيتون في اللواء تعتبر من النسب القليلة جدا، مقارنة بحجم الأراضي والمساحات الصالحة لذلك، حيث لا يوجد سوى حوالي 14 ألف شجرة زيتون فقط، داعيا لضرورة التركيز على زراعة التفاحيات واللوزيات لتوفر مصادر المياه والمناخ الملائم لذلك.



وأكد عبيدات، أن استغلال إنتاجية الأراضي الزراعية بشكل فعال، سيسمح بزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة المحاصيل وتلبية احتياجات الغذاء وتأمين إمدادات مستدامة من المحاصيل الغذائية، إضافة إلى أن استغلال الأراضي الزراعية بشكل مستدام سيسهم في حماية البيئة والتنوع البيولوجي ويحافظ على التوازن البيئي ويجنب تدهوره.



وأضاف، أن العمل الزراعي سيسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية الريفية وتوفير فرص العمل والاستقرار الاجتماعي في المناطق الريفية، كما يعتبر مصدرًا رئيسًا للعمل وتحسين مستوى الدخل والمعيشة، ويسهم في تنمية المجتمعات الريفية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.



وحول إصابة أشجار الصبار في المنطقة بالحشرة القرمزية، أكد أن مديرية الزراعة قامت بحملة رش على مساحة 100 دونم بشكل منظم ومرّكز على جميع مناطق اللواء، وخصوصا في بلدات جحفية وحوفا وعنبة، لمكافحة هذه الحشرة حيث تمكنت من القضاء عليها، داعيا المزارعين لإبلاغ المديرية في حال ظهورها مرة أخرى.



وأشار إلى أن المبيدات المستخدمة في الحملة هي مواد صديقة للبيئة ولا تؤثر على صحة الإنسان أو الحيوان، مبينا ان عملية الرش اعتمدت على النوع السائل منه.



وحول طرق مكافحة ذبابة ثمار الزيتون، أكد أن المديرية ستقوم بتركيب عدد من المصائد لمراقبة هذه الذبابة، لاتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي خطر الإصابة، لافتا إلى ضرورة مراعاة آلية قطف ثمار الزيتون بالصورة الصحيحة واتخاذ الوقت اللازم للقطف بالاعتماد على الفحص الحسي للثمار، وتلافي الأخطاء التي يقع فيها المزارعون، والتي تؤدي إلى رداءة الزيت وسوء كفاءته.