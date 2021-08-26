زراعة النواب تؤكد ضرورة استعادة الهوية الزراعية للأردن

الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية، محمد العلاقمة، ضرورة استعادة الهوية الزراعية للأردن، سيما أنها تمثل حلاً لكثير من القضايا والمشاكل التي تواجه الأردن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الخميس، بحضور أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم الرحاحلة، وعدد من ممثلي القطاع الزراعي، جرى خلاله بحث موضوع نظام عمال الزراعة الذي صدر أخيرا.

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