زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المواطنين الذين حضروا فعاليات إربد الرمضانية، التي تقام يوميا في مدينة الحسن للشباب منذ بدء شهر رمضان ولغاية يوم أمس زهاء 100 ألف مواطن.

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وقال محافظ إربد رضوان العتوم إن الفعاليات تشهد اقبالا كبيراً من المواطنين للتمتع بالاجواء الجميلة وحضور الفعاليات المختلفة التي تقام يوميا في المدينة.



وأكد العتوم أن المحافظة حرصت على إعداد برنامج متكامل على مدار شهر رمضان تشمل فقرات دينية تتناسب مع شهر رمضان وفقرات فنية واخرى مخصصة للأطفال ومسابقات وجوائز.



وبين أن هناك قوة امنية مناسبة تنتشر يوميا في المدينة للحفاظ على الأمن في ظل وجود الالاف المواطنين يحضرون الفعاليات يوميا، مؤكدا عدم حدوث اي مشاكل طيلة فترة الامسيات.



وأوضح العتوم أن الفعاليات هي المتنفس الوحيد لسكان المحافظة بعد عامين من جائحة كورونا وجميع الفعاليات تقام بالمجان.



وشارك رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأمسيات فعاليات رمضان في محافظة اربد، الخميس الماضي.



وظهر الخصاونة في مقطع مصور خلال مشاركته في رقصة “الدبكة” إلى جانب وزير الداخلية مازن الفراية ومحافظ إربد رضوان العتوم.

