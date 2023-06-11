سلطة منطقة العقبة : شواطئ العقبة خالية من أسماك القرش

الوكيل الإخباري - أصدرت سلطة منطقة العقبة الخاصة، بيان قالت فيه إن اصطياد سمكة القرش على يدّ أحد الصيادين قبل أيام لم يكن قريبا من شاطئ خليج العقبة، بل تم اصطيادها على مسافات بعيدة وغير قريبة من الأماكن المخصصة للسباحة والاستجمام .

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وأكدت السلطة أن الشواطئ يندّر فيها ظهور أسماك القرش ، حيث أن حركة الملاحة التي تتم عبر البواخر بمختلف أنواعها والقوارب السياحية تُعد آلية طاردة لتلك الأنواع من الأسماك التي تكمن في أعماق البحر ، كما أن قوارب القوة البحرّية والزوارق الملكية دائمة التنقل وتمشيط الشواطئ ولديها آلية رصد على مدار الساعة.



وأهابت السلطة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية تلافياً لتداول معلومات غير صحيحة ما يشكل ذلك إخافة غير مبررة لقطاع السياحة وارتياد شواطئ العقبة النظيفة تماماً من أي خطر، مع التأكيد أن الصيد لتلك الأحياء البحرية ومنها سمك القرش ممنوع و يخضع لعقوبة صارمة.