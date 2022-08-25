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الخميس، 25-08-2022 11:29 ص

سوق الخضار المركزي بلا بطيخ اليوم الخميس

بطيخ


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة أنه لم يرد أي كميات من البطيخ اليوم الخميس إلى السوق المركزي.

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وأوضح الشخانبة لـ "الوكيل الإخباري" أن الوسطاء بين المزارعين والتجار يعملون على بيع البطيخ بشكل مباشر دون توريده إلى السوق المركزي بهدف الربح منوهاً أن هذا الإجراء يعتبر مخالفاً .


وبين أن داخل السوق المركزي يوجد مركز تفتيش يرصد مثل هذه المخالفات مضيفاً أنه سجل عدة مخالفات اليوم الخميس.


وأشار أن إنتاج البطيخ محدود مؤكدا أن الموسم قارب على الانتهاء وذلك خلال شهر من الآن .



 




 

 


 

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