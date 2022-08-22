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الإثنين، 22-08-2022 01:17 م

مدير السوق المركزي يبرر ارتفاع سعر الليمون البلدي

خضار2


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة 
ارتفعت أسعار الليمون البلدي 30 قرشاً بسبب توقف الإنتاج المحلي وقلة المعروض وفق مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة .

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وتوقع الشخانبة اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" أن يبدأ إنتاج الليمون المحلي في كافة محافظات المملكة مع بداية شهر تشرين الأول القادم.


وأشار أن سعر الليمون البلدي اليوم يتراوح من 60 إلى 130 قرش في السوق المركزي وبلغت الكميات 37 طن فقط.


وأضاف الشخانبة أن أغلب الليمون المتواجد في الأسواق مبرد ومخزن (مستورد) والذي يتراوح سعره من 70 إلى 120 قرشاً .


 




 

 


 

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