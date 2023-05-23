سياحة إربد تطلق برنامجا توعويا

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية سياحة إربد، بالتعاون مع الجهات المعنية بالسياحة والبيئة والتربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، برنامجا توعويا يهدف إلى نشر الوعي السياحي والتعريف بأهمية القطاع وارتباطه بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المختلفة.

اضافة اعلان



وقالت مديرة السياحة الدكتورة مشاعل الخصاونة في بيان صحفي، إن البرنامج يجري تنفيذه في عدد من المدارس والمراكز الشبابية والمواقع السياحية، ويأتي استمرارا لحملات التوعية الممنهجة التي تنظمها وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع جميع الجهات المعنية بالعمل السياحي والتشبيك مع الجهات الداعمة للحصول على دعم وتمويل للمشاريع.



وأشارت إلى أهمية التعاون والتنسيق مع إدارة الشرطة السياحية والشرطة المجتمعية ومديرية التربية والتعليم لعقد حزمة من المحاضرات التي تبين أهمية المحافظة على المواقع السياحية والترويج لها.