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الأربعاء، 14-02-2024 06:36 م

شاهد : مقطع فيديو لرقيب سير بالسلط يشعل مواقع التواصل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرقيب عامر المحسيري من قسم سير البلقاء .

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وعلق الناشطون على الفيديو : "عندما تتجلى الانسانية بأبهى صورها. من خلال رقيب السير في قسم سير البلقاء الرقيب عامر المحسيري الذي مد يد الانسانية لهذه الام التي اتعبتها الطريق ،فكان لها الابن البار والسند ، ساعدها في قطع الطريق واحضر كرسي لها لترتاح ، هذه هو ديدن الامن العام في انسانيته وهذه هي يد العون والسند التي تمتد بحنو وبمحبة هي صورة لكل نشامى الامن العام في انسانيتهم واياديهم البيضاء" .

 

 

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