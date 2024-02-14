شاهد : مقطع فيديو لرقيب سير بالسلط يشعل مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرقيب عامر المحسيري من قسم سير البلقاء .
وعلق الناشطون على الفيديو : "عندما تتجلى الانسانية بأبهى صورها. من خلال رقيب السير في قسم سير البلقاء الرقيب عامر المحسيري الذي مد يد الانسانية لهذه الام التي اتعبتها الطريق ،فكان لها الابن البار والسند ، ساعدها في قطع الطريق واحضر كرسي لها لترتاح ، هذه هو ديدن الامن العام في انسانيته وهذه هي يد العون والسند التي تمتد بحنو وبمحبة هي صورة لكل نشامى الامن العام في انسانيتهم واياديهم البيضاء" .
اعطيني ايديك يمّا، ومشى بجانبها خطوات ساندها بها ثم مضى...— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) February 14, 2024
هي أم أردنية وهو ابن بارّ لوطنه... هذا ما حدث بين رقيب سير وأم سلطية في إحدى شوارع السلط pic.twitter.com/j47NvhPkMl
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