شاهد : مقطع فيديو لرقيب سير بالسلط يشعل مواقع التواصل

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للرقيب عامر المحسيري من قسم سير البلقاء .

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وعلق الناشطون على الفيديو : "عندما تتجلى الانسانية بأبهى صورها. من خلال رقيب السير في قسم سير البلقاء الرقيب عامر المحسيري الذي مد يد الانسانية لهذه الام التي اتعبتها الطريق ،فكان لها الابن البار والسند ، ساعدها في قطع الطريق واحضر كرسي لها لترتاح ، هذه هو ديدن الامن العام في انسانيته وهذه هي يد العون والسند التي تمتد بحنو وبمحبة هي صورة لكل نشامى الامن العام في انسانيتهم واياديهم البيضاء" .



هي أم أردنية وهو ابن بارّ لوطنه... هذا ما حدث بين رقيب سير وأم سلطية في إحدى شوارع السلط اعطيني ايديك يمّا، ومشى بجانبها خطوات ساندها بها ثم مضى...هي أم أردنية وهو ابن بارّ لوطنه... هذا ما حدث بين رقيب سير وأم سلطية في إحدى شوارع السلط pic.twitter.com/j47NvhPkMl February 14, 2024

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