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الإثنين، 30-01-2023 10:09 م

شباب العاصمة تواصل التعريف بجائزة الحسين

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الوكيل الاخباري - واصلت مديرية شباب العاصمة، اليوم الاثنين، عقد جلسات التعريف بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في نادي النصر وشباب ماركا وناعور.

وتضمنت الجلسة التي حضرتها مديرة شباب العاصمة سناء ابو عباس، التعريف برؤية الجائزة ورسالتها المتمثلة في التميز والعمل التطوعي لخدمة المجتمع الأردني والتوسع في نشر ثقافة التطوع، وتمكين الأفراد والمؤسسات من تطبيق معايير التميز في مشاريعهم ومبادراتهم التطوعية، وتحفيز وتقدير جهود المتطوعين والمؤسسات والعمل الجماعي.

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