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الإثنين، 23-01-2023 11:18 م

وفد إعلامي أردني يصل إلى بغداد

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الوكيل الاخباري - وصل إلى العاصمة العراقية، بغداد، اليوم الاثنين، وفد إعلامي أردني، في زيارة رسمية.

ويضم الوفد الإعلامي؛ مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فيروز مبيضين، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البواريد، ورئيس تحرير صحيفة الدستور مصطفى ريالات، ورئيس تحرير صحيفة الرأي خالد الشقران، ورئيس تحرير صحيفة الغد مكرم الطراونة، ورئيس تحرير صحيفة الأنباط حسين الجغبير.

كما يضم الوفد أمجد السنيد وعلي فريحات من نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب عبد الوهاب زغيلات.

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