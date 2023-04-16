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الأحد، 16-04-2023 11:38 م

"شباب الكرك" تختتم بطولتي الشباب الرمضانية للشطرنج وتنس الطاولة

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية شباب الكرك، اليوم الأحد، منافسات بطولتي الشطرنج وتنس الطاولة الرمضانية، في مراكز شبابية بمحافظة الكرك، وذلك ضمن حملة رمضانيات 2023، بمشاركة شبابية واسعة.

وقال مدير المديرية، الدكتور ثامر المجالي، إن هذه البطولة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن ولقيادته الهاشمية وتعزيز مفهوم الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف وتطوير الثقافة الرياضية.

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