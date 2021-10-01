شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية



الوكيل الاخباري - كرم مدير شرطة محافظة الكرك العميد عاهد الشرايدة الخميس الطلبة الفائزين بالمراتب الأولى والثانية والثالثة ممن شاركوا في مبادرة "الطالب الواعي الثانية" من المدارس التابعة لمديرية قصبة الكرك.



وقال العميد الشرايدة خلال حفل التكريم، إن هذه المبادرات التي أطلقتها مديرية الأمن العام تأتي إيماناً بالشباب ودورهم في التنمية والتطوير، فهم عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها، مؤكداً أن الشباب الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة هو القادر على إحداث التغيير الإيجابي وبناء أردن قوي.

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