الجمعة 01-10-2021
الوكيل الاخباري

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

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الجمعة، 01-10-2021 12:52 ص

شرطة الكرك تُكرم الطلبة الفائزين بمبادرة الطالب الواعي الثانية

الأمن العام


 
 الوكيل الاخباري - كرم مدير شرطة محافظة الكرك العميد عاهد الشرايدة الخميس الطلبة الفائزين بالمراتب الأولى والثانية والثالثة ممن شاركوا في مبادرة "الطالب الواعي الثانية" من المدارس التابعة لمديرية قصبة الكرك.

وقال العميد الشرايدة خلال حفل التكريم، إن هذه المبادرات التي أطلقتها مديرية الأمن العام تأتي إيماناً بالشباب ودورهم في التنمية والتطوير، فهم عماد الأمة وحاضرها ومستقبلها، مؤكداً أن الشباب الواعي المتسلح بالعلم والمعرفة هو القادر على إحداث التغيير الإيجابي وبناء أردن قوي.

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