الخميس 02-12-2021
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الخميس، 02-12-2021 01:29 م

شركات الاتصالات تقدم 3 آلاف خط مجاني منذ بداية الجائحة

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الوكيل الاخباري - علم موقع الوكيل الإخباري بأن شركات الاتصالات الثلاث العاملة في المملكة (زين وأورنج وأمنية) قدّمت 3 آلاف خط مجاناً لوزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك منذ بدء جائحة كورونا، وبتكلفة بلغت حتى الآن ما يقارب 600 ألف دينار أردني، لتضاف إلى قائمة المبادرات التي تستمر شركات الاتصالات بإطلاقها في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وإيماناً منها بضرورة تكاتف الجهود وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لتجاوز الأزمة التي تمر بها المملكة جراء هذه الجائحة.

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