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السبت، 06-11-2021 08:51 م

الحكومة : لا عودة للحظر

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الصحة، السبت، إن الوضع الوبائي في الأردن ما زال مستقرا، على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتجاوز نسبة الفحوص الإيجابية 5%.

وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة عادل البلبيسي لـ "المملكة"، أن "الوضع الوبائي في الأردن ما زال مستقرا ولكن على ارتفاع وحذر. نحن في الأسبوع الحالي الذي انتهى يوم أمس (الجمعة) سجلنا أكثر من 12789 حالة فيما سجلنا في الأسبوع الماضي 10796 حالة، يعني لدينا ارتفاع بحوالي ألفي حالة".

وبلغت نسبة الإيجابية في الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا الأسبوع الماضي 4.87%، لكن في الأسبوع الحالي وصلت إلى 5.5%، بحسب البلبيسي.

وحاليا، تعود 31% من نسبة الإصابات المسجلة بالفيروس يوميا إلى الفئة العمرية من 10-17 عاما، بينما تبلغ 4% في الفئة العمرية من 6-9 سنوات على ما ذكر البلبيسي. أما بالنسبة للفئة العمرية من 18-24 سنة نسبة الإصابات 9% وهم طلاب الجامعات.

وبالمجمل، تصل نسبة الإصابة بالفيروس في الفئة من طلاب المدارس الابتدائي وحتى الجامعات إلى 42% بحسب البلبيسي الذي قال إن هذه الفئة تشكل حوالي 60% من سكان الأردن.

ولفت النظر إلى نسبة الإصابات في الفئة العمرية من 55 سنة فما فوق تصل إلى 11%، وعزا البلبيسي الانخفاض في نسبة الإصابة "لأن معظمهم تلقوا المطاعيم" المضاد للفيروس.

 وجدد التأكيد على أن الإغلاقات أصبحت من الماضي ولا عودة للحظر.

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