شركات سورية كبرى للعقبة للاستيراد عبر مينائها

الوكيل الإخباري -

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كشف نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة عن التعاقد مع شركات كبرى من القطاع الخاص في العاصمة السورية دمشق لاستيراد بضائع عبر ميناء العقبة.وقال أبو عاقولة إن هذا القرار سينعكس إيجابا في ارتفاع حجم العمل في الميناء حيث تم جذبهم عن طريق خصومات و أسعار تفضيلية مطالبا جميع الجهات بالعمل على رفع سوية العمل وإنجاز المعاملات بشكل أسرع تسهيلا لحركة التخليص وتسهيل الإجراءات المتبعة لغايات تحفيزهم في استعمال الميناء بشكل أكبر الأمر الذي سيزيد من دخل الخزينة.وطالب ابو عاقولة بضرورة إيجاد بديل إلكتروني عن الاجراء الروتيني و الورقي في أخذ موافقة الملكية الفكرية للبضائع وذلك لمنع تأخير البضائع نتيجة الاجراء الروتيني و البيروقراطي الذي يستمر من ٨ إلى ١٥ يوم ما بين صدور الكتب الرسمية إلى أخذ الموافقات اللازمة عليها وهو ما يعرض التاجر أو المستورد إلى مزاجية احيانا في التعامل مما يتسبب أيضا في تأخير الانتهاء من تسيير البضائع.