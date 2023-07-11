شركس: دور كبير للقطاع المالي في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ

الوكيل الإخباري - انطلقت اليوم الثلاثاء، في مقر جمعية البنوك، فعاليات النسخة الأولى من منتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي "جريفن" بعنوان "التمويل الأخضر: تهيئة المشهد".

اضافة اعلان



وأقيم المنتدى تحت رعاية محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، ورئيس جمعية البنوك باسم السالم.

وشارك في المنتدى مدراء مجالس إدارات البنوك، والمدراء العامون في الدوائر البنكية، وشخصيات بارزة في القطاع المصرفي.



وأكد الدكتور شركس، خلال المنتدى الذي نظمته جمعية البنوك، بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن (GAIN) المنفذ من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل من الوزارة الفيدرالية للتعاون الاقتصادي الألمانية، وكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة، على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه القطاع المالي في التكيف مع تأثيرات تغير المناخ ومواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المرتبطة به.



وقال: "إدارة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ تتطلب من السلطات الرقابية اتخاذ إجراءات استثنائية تتضمن إدماج هذه المخاطر في سياساتها الرقابية والاحترازية".



وأضاف أن هذا سيسهم في توجيه البنوك والمؤسسات المالية نحو تضمين تلك المخاطر في سياساتها الائتمانية والاستثمارية، ما يعزز من دور التمويل الأخضر.



وأشار إلى تطورات هامة في هذا الإطار، مبينا أن البنك المركزي الأردني بدأ في عام 2022 بالتعاون مع البنك الدولي بالعمل على إعداد إستراتيجية شاملة للتمويل الأخضر لزيادة مخاطر تغير المناخ بالتنسيق والشراكة مع القطاع المصرفي والمالي والأطراف ذات العلاقة.



كما أكد الدكتور شركس، بدء العمل على هذه الاستراتيجية العام الماضي، مشيرا إلى أنها ستكون الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، ونموذجًا يحتذى به من قبل الدول العربية الشقيقة.



وأشار إلى أن الاستراتيجية ستغطي قطاع البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل الأصغر، وتتضمن خططًا لتعزيز التمويل الأخضر والحد من مخاطر تغير المناخ.



وأضاف "تم إرسال المسودة الأولية للاستراتيجية إلى جمعية البنوك والشركاء الرئيسيين للحصول على ملاحظاتهم عليها، تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي قريبا".



وفي السياق الدولي، قال الدكتور شركس إن البنك المركزي الأردني انضم إلى شبكة تحضير النظام المالي العالمي في عام 2021، بهدف تعزيز الاستجابة العالمية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وتعزيز دور النظام المالي في إدارة مخاطر تغير النماذج وتوجيه رأس المال نحو الاستثمارات الخضراء.