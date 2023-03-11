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السبت، 11-03-2023 10:56 ص

شركس: نظام اي فواتيركم ليس مملوكا لخزينة الدولة

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الوكيل الإخباري - قال محافظ البنك المركزي عادل شركس إن الدفعات التي تتم بواسطة نظام أي فواتيركم يتم تسويتها على حسابات البنوك دون تمرير المبالغ النقدية عبر النظام.

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وأكد في رد له، على سؤال نيابي قدمه نضال الحياري، أن نظام أي فواتيركم ليس مملوكا لخزينة الدولة بل لشركة مدفوعاتكم المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وتخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي.


وأضاف أن “إي فواتيركم” نظام دفع إلكتروني مركزي لعرض وتحصيل الفواتير إلكترونيا، يربط البنوك ومقدمي خدمات الدفع مع الجهات المفوترة بحيث يعمل على تمكين العميل من عرض الفاتورة الخاصة به والصادرة عن الجهات المفوترة، ومن ثم تمكينه من دفع قيمة هذه الفاتورة عبر قنوات الدفع المختلفة في المملكة (فروع البنوك، الهاتف المصرفي، الانترنت المصرفي، أجهزة الصراف الآلي، المحافظ الإلكترونية، وغيرها) وتحصيلها لصالح الجهات المفوترة.


ولفت إلى أن البيانات المتوافرة لدى البنك المركزي تظهر ازديادا ملحوظا في عدد الجهات المفوترة ومستخدمي نظام تسديد الفواتير، وازدياد عدد وقيم الحركات المنفذة من خلال نظام عرض وتحصيل الفواتير الكترونيا.

 




 

 


 

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