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الأربعاء، 12-01-2022 11:58 ص

شمول 1179 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في كانون الأول الماضي

صندوق المعونة الوطنية


الوكيل الإخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 1179 أسرة لشهر كانون الأول الماضي.

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وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر كانون الأول الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 827 أسرة، وتخفيضها عن 38 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 5878 أسرة.


وأشار التقرير إلى أن 556 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "(العادية والفورية"، و91 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و48 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، فيما بلغ عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية "المعونة التكميلية" 1179 زيارة.


وفيما يتعلق ببرنامج الدفع الإلكتروني، أوضح التقرير أنه جرى تحويل المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة بقيمة 11 مليونا و926 الفا و233 دينارا، وتحويل الدعم التكميلي (تكافل 1) الدفعة الرابعة بقيمة 15 مليونا و59 ألفا و817 دينارا، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) القائمة الرئيسة الدفعة الخامسة بقيمة 12 مليونا و873 الفا و 899 دينارا، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) القائمة الإضافية الدفعة الخامسة بقيمة 38 مليونا و900 ألف و75 دينارا.


وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 76115 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 23643 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 22021 حالة.

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