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الخميس، 31-03-2022 04:14 م

صرف المخصصات الشهرية للطلبة الحاصلين على المنح الجامعية

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الوكيل الاخباري -  قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، إنه تم اليوم الخميس الموافق ٣١ آذار ٢٠٢٢ صرف المخصصات المالية الشهرية للطلبة والطالبات الحاصلين على منح أبناء الشمال والوسط والمقبولين في الأعوام الماضية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وما قبل في جامعات إقليم الجنوب، وذلك وفقا لما يلي :

- طلبة جامعات (الحسين بن طلال ، أردنية العقبة ، البلقاء التطبيقية كليتي الشوبك والعقبة) تم صرف مخصصات الفصل الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

- طلبة جامعة الطفيلة التقنية تم صرف مخصصات الفصل الصيفي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ والفصل الأول ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وأشار الخطيب، الى أنه على جميع الطلبة مراجعة فروع البنوك المعتمدة في جامعاتهم لاستلام هذه المخصصات.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصها على مصلحة أبنائها الطلبة، وصرف هذه المخصصات قبل حلول شهر رمضان المبارك .

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