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الجمعة، 04-11-2022 08:41 م

صناعة عمّان: بحث إنشاء بيت لدعم وترويج الصادرات الأردنيّة في دبي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس غرفة صناعة عمّان، فتحي الجغبير، إنشاء بيت لدعم وترويج الصادرات الأردنيّة في إمارة دبي، وذلك على هامش الزيارة غير الرسميّة لرئيس الغرفة وعدد من الصناعيّين لإمارة دبيّ.

وبحسب بيان صحفي صدر عن غرفة صناعة عمّان الجمعة، بحث الصناعيّون في دبيّ آلية لترتيب المشاركة بالمعارض والفعاليّات الرئيسة للارتقاء بأساليب الترويج للصادرات الأردنيّة.

وقال الجغبير، إنّ الهدف من إنشاء بيت الترويج الأردنيّ هو تعزيز وجود الصادرات الأردنيّة بالأسواق الإماراتيّة والخليجيّة والعالميّة انطلاقا من دبيّ.

وبيّن أنّ هذا التوجّه يعكس أهمية إمارة دبي تجاريا واقتصاديا.

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