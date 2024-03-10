الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ايعاز من رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في رمضان

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

الأحد، 10-03-2024 03:07 م

إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

1710070837565


الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان التي أسستها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عام 2020، بهدف تطوير أبحاث السرطان في العالم العربي، ومواجهة مرض السرطان بطرق علمية متقدمة.

اضافة اعلان


وفتح باب تقديم طلبات المشاركة أمام الباحثين العرب من خلال الرابط www.kinghusseincanceraward.jo، وسيكون التقديم متاحا حتى تاريخ 31 أيار المقبل.


وتتضمن مجالات الجائزة، كلا من جائزة إنجاز العمر ضمن المسارين الإقليمي والدولي، وجائزة الباحث الناشئ ضمن المسارين الإقليمي والدولي، ومنحة الباحث الواعد.


وتقدم للجائزة العام الماضي 200 باحث وباحثة يمثلون 20 دولة، حيث خضعت طلباتهم لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير محددة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة ٢

ايعاز من رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في رمضان

الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

111

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

11

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

1710075280502

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

أخبار متعلقة
M63A8102 - Copy

ارتفاع أسعار المستهلك في كانون الثاني بنسبة 1.95%

property-auction-ar17032021 (1)

1529 شقة و1087 مركبة معروضة للبيع في المزاد العلني - رابط

IMG-20240211-WA0018

إطلاق المرحلة الأولى من الملف القضائي الإلكتروني

65c88be84c59b71bac6db8f1

مذكرة تعاون بين مؤسسة الضمان وجمعية البنوك

1707642140403

الوطني لحقوق الإنسان يشارك في مؤتمر دولي حول العدالة الغذائية

محطات محروفات

المواصفات والمقاييس: 1030 شكوى بقطاع المحروقات العام الماضي وإغلاق 11 محطة مخالفة