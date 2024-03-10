إطلاق الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة الحسين للسرطان الدورة الرابعة لجائزة الحسين لأبحاث السرطان التي أسستها سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة هيئة أمناء مؤسسة ومركز الحسين للسرطان عام 2020، بهدف تطوير أبحاث السرطان في العالم العربي، ومواجهة مرض السرطان بطرق علمية متقدمة.

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وفتح باب تقديم طلبات المشاركة أمام الباحثين العرب من خلال الرابط www.kinghusseincanceraward.jo، وسيكون التقديم متاحا حتى تاريخ 31 أيار المقبل.



وتتضمن مجالات الجائزة، كلا من جائزة إنجاز العمر ضمن المسارين الإقليمي والدولي، وجائزة الباحث الناشئ ضمن المسارين الإقليمي والدولي، ومنحة الباحث الواعد.



وتقدم للجائزة العام الماضي 200 باحث وباحثة يمثلون 20 دولة، حيث خضعت طلباتهم لتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير محددة.