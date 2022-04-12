صندوق الزكاة يعلن عن استعداده لتقديم التمويلات - تفاصيل

الوكيل الإخباري-

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أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة أن صندوق الزكاة مستعد لتمويل مشاريع إنتاجية وترميم البيوت، وفقا للشروط والامكانيات في مختلف مناطق المملكة.وقال الخلايلة ، خلال رعايته اليوم الخيري الذي نظمه الصندوق بمبنى محافظة الزرقاء، إن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تؤكد ضرورة إيجاد مشاريع إنتاجية تفيد الأسر المتلقية للزكاة، لتصبح أسر منتجة قادرة على العمل.وأفاد بأن صندوق الزكاة، وبالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف، ينظم على مدار العام ملتقيات خيرية، وأيام طبية ضمن ملتقيات الوعظ والإرشاد، ويجري خلالها توزيع المساعدات العينية والنقدية على الأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الجامعي، والأيتام، بالإضافة إلى مشاريع إنتاجية، وترميم منازل وبناء وحدات سكنية، وإقامة أيام طبية مجانية.وسلم الخلايلة 400 كوبون تسوّق، و800 طرد غذائي للأسر العفيفة، ومساعدات مالية شملت 50 يتيماً بقيمة 100 دينار لكم منهم، و50 طالبا جامعيا لكل طالب 100 دينار، إضافة إلى ترميم 8 منازل وتنفيذ 7 مشاريع تأهيلية.