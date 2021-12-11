صندوق دعم الركاب مُعطل .. والنواب يبحثون تفعيله الاسبوع المقبل

الوكيل الإخباري - كشف رئيس لجنة السياحة والنقل والخدمات العامة النيابية ماجد الرواشدة نية اللجنة تفعيل الصندوق الوطني لدعم الركاب الذي أقرته الحكومة عام 2017.

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وقال الرواشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن عدم تفعيل الصندوق أضاع على الخزينة نحو 300 مليون دينار.



وأضاف أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع مع وزير النقل خلال الأسبوع المقبل للبحث في أسباب عدم تفعيل الصندوق وآليات تفعيله والاستفادة منه للنهوض بالقطاع.



وأشار الرواشدة إلى أن الموارد المالية لهذا الصندوق تأتي من الحكومة والرسوم المستوفاة على القطاع والمخالفات والغرامات واقتطاع 20 فلسا عن كل لتر بنزين وسولار من التي تنتجها أو تستوردها مصفاة البترول الأردنية أو أي جهة أخرى.



وتابع أن إعادة تفعيل الصندوق ستمكننا من تطوير خدمات النقل وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام ومنح العاملين في القطاع منحا مالية وقروض.

وأقرت الحكومة قانون تنظيم نقل الركاب عام 2017، فيما لم يتم تفعيله حتى الآن وسط تساؤلات حول الأسباب التي وقفت بوجه تفعيله وأثر ذلك على العاملين في القطاع.