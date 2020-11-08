ضبط أشخاص استخدموا مواقع التواصل لاستعطاف الآخرين

الوكيل الإخباري-

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة مكافحة المخدرات تابعوا صفحة تم انشاؤها باسم سيدة على احد مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد منشورات عليه تطلب من خلالها علاجات مخدرة (لا تصرف الا بوصفات طبية ) مدعية حاجتها لتلك الادوية لعلاج زوجها وان الدواء غير موجود بالاسواق وان زوجها بحالة سيئة وبأمس الحاجة اليه .واضاف انه من خلال تتبع ذلك الحساب تبين ان مجموعة من الاشخاص المشبوهين ومكرري قضايا ترويج المواد المخدرة من يديرونه ، وان عدداً من المواطنين تفاعلوا مع ما نُشر من منشورات وقاموا بدافع فعل الخير والمساعدة باعطائهم ما يمتلكون من هذه العلاجات المخدرة التي قد تخصهم للعلاج او تعود لاحد اقاربهم المتوفين .وتابع الناطق الاعلامي انه جرى تحديد هوية خمسة اشخاص تورطوا في تلك القضية وجرت مداهمتهم والقاء القبض عليهم جميعاً وضبط بحوزة عدد منهم مجموعة من الحبوب المخدرة ، وجرى ايقاف حسابات اخرى لديهم كانوا قد انشأوها لذات الغاية .وتُهيب ادارة مكافحة المخدرات بالاخوة المواطنين عدم الاستجابة لمثل هذا النوع من المنشورات الاستعطافية والانتباه لمثل هذه الاساليب الاحتيالية والحذر من التعامل مع الادوية التي يتملكونها والتي حصلوا عليها اصلاً للعلاج ، مؤكدة ان القانون يحاسب كل من يقوم بتداولها خارج نطاق العلاج الشخصي .